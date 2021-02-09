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Sönmez: Yeşili özledik

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Sönmez: Yeşili özledik
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Korona virüs salgını nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kulüplerin onayı ile 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında 1 sezon futboldan uzak kalan futbol adamları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla futbola olan özlemlerini dile getiriyorlar.
Salgın nedeniyle karantina günleri yaşayan ülkede futbola olan özlemini dile getirenler arasında yer alan Doğan Türk Birliği’nin başarılı savunmacısı Ahmet Sönmez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, futbola özlemini dile getirdi.
Ahmet Sönmez paylaşımında, “Yeşili özledik. Savaşmayı özledik,Kazanıp sevinmeyi, kaybedip üzülmeyi bile özledik. Özledik işte,özledik.” ifadelerini kullandı.
 
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