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Sönmez, GG'de 'devam' dedi

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Sönmez, GG'de 'devam' dedi
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Doğan Türk Birliği alt yapısında yetişen ve yaklaşık 30 yıl bu takımda ter döken kaptanlarından Ahmet Sönmez, Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü'ne transfer oldu.
Sönmez transferin son günü olan bugün kiralık olarak Gençlik Gücü'ne transfer oldu.
China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü transferi şöyle duyurdu:
"Kardeş kulübümüz Doğan Türk Birliği'nin efsane kaptanı Ahmet Sönmez'in geçici transferi tüm camiamiza hayırlı olsun"
OYNAGG
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