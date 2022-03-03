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Son yarı finalist Alanyaspor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı

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Son yarı finalist Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde rakibini 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, kupada yarı finale yükseldi.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl, 102. dakikada da Oğuz Aydın attı. Gaziantep FK'nın golü ise 90. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.
 
 
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