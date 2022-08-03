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Son sözü Mevlevi söyledi

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2.Tura ayni gruptan yükselen ve kurada birbirleriyle eşleşen Mevlevi ile Yeşiltepe Ilgaz mücadelesinin galibi Mevlevi oldu

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Son sözü Mevlevi söyledi
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Tura ayni gruptan yükselen ve kurada birbirleriyle eşleşen Mevlevi ile Yeşiltepe Ilgaz mücadelesinin galibi Mevlevi takımı oldu.
Cihangir Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Tufan Çerçioğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresi Mevlevi takımından Osman’ın ayağından bulduğu golle 1-0 Mevlevi üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Yeşiltepe Ilgaz takımı Mahmut Can’ın penaltı golüyle 1-1 eşitliği sağlarken Yunus Emre’nin attığı golle 2-1 öne geçmeyi de başardı.
Oyunu bırakmayan Mevlevi takımı Ali ile 2-2 eşitliği bulurken, golcüsü Osman’la 75. Dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yaptı. Geriye kalan dakikalarda Yeşilttepe Ilgaz’ın çabası gol getirmeyince Mevlevi maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.
 
 
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