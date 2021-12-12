Son sözü Boğaziçi söyledi

AKSA 1. Lig’in önemli maçında Yeni Boğaziçi ikinci yarının başında 1 -0 geriye düştüğü Değirmenlik karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılarak Değirmenlik’e üst sıralar için büyük darbe vurdu

Y.Boğaziçi Mehmet Ergün StadıŞakir Azizoğlu, Burak Mandıralı, Serkan ÖzdenkçiRemzi, Burçin(Doğuş), Ali, Derviş, Çağrı, Zübeyir(Hüseyin Genel), Mehmet Çağakan(Mehmetali), Serhat(Can), Mert, Ramadan, Cemil(Tolga).Onurhan, Mertkan, Salih, Hasan, Hüseyin, Sabri, Kayhan, Fatih, Burak, İlyas, Murat Ormancı(Mustafa Çelik)Dk. 52 İlyas (Değirmenlik), Dk. 58 Ramadan, Dk 90 Tolga (Yeni Boğaziçi)AKSA 1. Ligin 13. haftasında Yeni Boğaziçi konuk ettiği Miracle Değirmenlik karşısında geriye düşmesine karşın direncini kaybetmeyerek önce Ramadan’la beraberliği son dakikalarda ise Tolga ile galibiyet golünü bularak sahadan 2-1 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.Maçın ilk devresinde çok fazla pozisyon olmazken ikinci devrede konuk Değirmenlik’in öne geçmesi sonrasında kendine gelen Yeni Boğaziçi, özellikle Can oyuna girmesiyle etkisini artırarak galibiyet golüne ulaştı.Dk.38 Değirmenlik atağında sol kanatta topla buluşan Fatih, Yeni Boğaziçi ceza alanına girerken yaptığı ortaya iyi yükselerek kafayı vuran İlyas’ın topu üst direğe vurarak oyuna döndü.Dk. 42 Sabri’nin Yeni Boğaziçi defansının arkasına attığı topa hareketlenen Murat Ormancı, rakibinden kurtardığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci Remzi gole izin vermedi.İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.İkinci devreye iyi başlayan Değirmenlik takımı golü de buldu.Dk. 52 Değirmenlik atağında Kayhan’ın pasıyla topla buluşan İlyas Yeni Boğaziçi defansından sıyrılarak kaleciyle karşıya kaldığı anda plase bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.Dk. 58 Yeni Boğaziçi’nde orta alanda topla buluşan Zübeyir pasıyla Ramadan’ı topla buluşturdu. Ramadan’da güzel bir hareketle topu Değirmenlik defansından kurtararak Değirmenlik ceza alanına girerek güzel bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1Dk. 90 Yeni Boğaziçi’nde oyuna girerek takımı hareketlendiren Can güzel bir pasla yine oyuna yeni giren Tolga’yı topla buluşturdu. Tolga’da Değirmenlik ceza alanı içinde güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Yeni Boğaziçi 2 – Miracle Değirmenlik 1.