Son şampiyon galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022 - 2023 sezonunun heyecanı başladı.

Ligin yeni ekibi İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele, 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Bordo-mavili ekibi öne geçiren gol, 16. dakikada Cornelius'tan geldi.

Danimarkalı golcü, geçtiğimiz hafta oynanan TFF Süper Kupa finalinde olduğu gibi yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bir korner golüyle takımını üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin 86. dakikasında Fırtına yine bir köşe vuruşuyla golü buldu.

Oyuna sonradan giren Stefano Denswil, arka direkte yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Trabzonspor, geçen yıl olduğu gibi bu sezona da galibiyetle başlamış oldu

