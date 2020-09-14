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Son maçları oynamayacaklar

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Son maçları oynamayacaklar
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de daha önce belirlenen program doğrultusunda bazı maçlar iptal edildi.
15-16 Eylül 2020 tarihlerinde oynatılacağı duyurulan, matematiksel olarak hiçbir şansı kalmayan ve sıralamada herhangi bir etki yapmayacağından dolayı aşağıda liste halinde yazılı karşılaşmalar KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda oynatılmayacak.
Oynanmayacak maçlar;
Yedikonuk SK – Bafra SK
Çayönü SK – Güvercinlik İYSK
Pergama SD – Mutluyaka HSK
Gaziköy SK – Gönendere ŞSKSK
Bahçeli SK – Ağırdağ Boğaz TSK
Yeşilyurt SD – Akçay SK
Mevlevi SK – Serhatköy SK
 
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