Son gülen Düzkaya oldu

Aksa 1. Lig play-off mücadelesinde Düzkaya ile Esentepe arasında adeta gol düellosu şeklinde geçen zorlu mücadelede gülen taraf Düzkaya oldu ve bu galibiyetle Düzkaya liderliğe yükseldi

Stadyum: K.KaymaklıŞht. HüseyinRusoStadı

Hakemler: Ali Özer, HalilCanaloğlu, SerkanÖzdenkci

Esentepe: Osman, Emek, Okan, Mahmut, Melih, Tuğra, SalihKaral, Ege, Mustafa Soytürk, Semih, Devran

Düzkaya: Ali Karal, Serkan, Batuhan, Afün, Ümit, SalihZencirkıran, Berkant, Barış, Hüseyin, AhmetÇağer, HasanYanaroğlu

Goller: Dk. 29ve 83 Berkant, Dk. 50 Hasan(Düzkaya), Dk. 7 ve 61 Devran(Esentepe)



Aksa 1. Lig play – off ilk hafta mücadelesinde, Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadında karşı karşıya geldi.

Esentepe ile Düzkaya arasındaki mücadele çekişmeli geçti.

Dk. 1Tuğra’nın şutunda Düzkaya kalecisi Ali topu kontrol etti.

Dk.7 Emek’in kullandığı köşe atışında Devran kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk. 29 Hasan Yanaroğlu’nun pasında Berkant’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1 – 1İlk devre 1-1 tamamlandı.

Dk. 50 Ahmet Çağer’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde Hasan Yanaroğlutopu ağlara gönderdi. 1 – 2

Dk. 61 Emek’in kullandığı köşe vuruşunda Devran kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2 – 2

Dk. 83 Murat Gertik’in sağdan ortasında Berkant kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2 – 3 Maçta başka gol olmayınca Düzkaya, Esentepe maçını 3 – 2 kazanarak play – off grubunda liderliğe yükseldi.



