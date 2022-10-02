Son gülen Çetinkaya

Süper Lig ekiğpleri Çetinkaya ile Hamitköy arasındaki mücadele gol düellosu olarak geçerken maçın uzatma dakikalarında golcü oyuncu Özgür Ongun’un attığı golle Çetinkaya sahadan 3 – 2 galip ayrıldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök,Mustafa Torun

Çetinkaya: Kani, Agit,Mehmet Söker (85.Dk Ekrem)Burak,Batuhan,Osman Şah, Cemal, Çağlar(85.DkBerkant), Berkay (58.Dk Doğukan),Mete(64.Dk Özgür),Malik Mane

Hamitköy: Tolga,Derviş (18.Dk Kemal Barbet),Emmanuel, İbrahim Güler, Mert(45.Dk Altan), Osman Turgut, Ömer,Sercan,Serhat,Toykan(68.Dk Kemal Varan),Mehmet Koyuncu(62.Dk Cemre)

Goller: 44 ve e 54.Dk Malick, 90+4.Dk Özgür( Çetinkaya)- 49 ve 81.Dk Emmanuel (Hamitköy)



Aksa Süper Ligin ikinci haftasında iki Lefkoşa ekibi olan Çetinkaya ile Hamitköy arasındaki gol düellosunun son güleni Çetinkaya oldu.

10.Dk: Çetinkaya’da kullanılan köşe atışında Malick kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi.

28.Dk: Hamitköy savunmasında Mert’in kaptırdığı topu alan Malick ceza sahası içersinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga gole izin vermedi

44.Dk: Çetinkaya’da kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kulşanan Malick vuruşunda topu sol doksandan filelere gönderdi. Çetinkaya 1-0 Hamitköy

49.Dk: Hamitköy atağında Emmanuel’in ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Kani’nin ellerinin arasından sekerek filelere gitti. Çetinkaya 1-1 Hamitköy

54.Dk: Çetinkaya’da sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Malick topu direkt kaleye gönderdi ve kimsenin dokunamadığı top filelerle buluştu. Çetinkaya 2-1 Hamitköy

68.Dk: Çetinkaya atağında Cemal’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

81.Dk: Çetinkaya savunmasında Burak ve Osman arasındaki anlaşmazlığı değerlendirip topu alan Emmanuel sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Çetinkaya 2-2 Hamitköy

86.Dk: Hamitköy kontra atağında Kemal Barbet’in pasıyla savunma arkasına sarkan Emmanuel,kaleci Kani ile karşıya kaldı ancak vuruşunda Kani gole izin vermedi.

90+4.Dk: Çetinkaya atağında Özgür topla Hamitköy savunmasının içine daldı ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Çetinkaya 3-2 Hamitköy

