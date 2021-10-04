Son 4 haftanın lideri Adana Demirspor

Adana Demirspor, Süper Lig'de rakiplerine gözdağı veriyor. Mavi-lacivertli ekip, son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle en çok puan toplayan takım oldu

Adana Demirspor Süper Lig'e renk katıyor. İlk dört maçında galip gelemeyen ligin yeni ekibi, son 4 haftanın ise en formda takımı oldu.

Mavi-lacivertliler, Teknik Direktör VincenzoMontella yönetiminde çıktığı ilk maçta Vavacars Fatih Karagümrük'e 4-0 kaybetmesine rağmen daha sonra önemli bir çıkışa imza attı.

İlk galibiyetini Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek alan Adana temsilcisi, Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük skorla ayrıldı.

Ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup eden ligin yeni ekibi, son maçında da Fraport-TAV Antalyaspor engelini 2-1'le geçti.

Adana Demirspor böylece son dört karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlikle ligde en çok puan toplayan takım oldu.

Balotelli'den son 4 maçta 4 gol

Güney ekibinin bu çıkışında MarioBalotelli önemli rol oynadı.

Adana temsilcisinin 10 puan topladığı son 4 maçta, İtalyan santrfor 4 gol ve 1 gol pasıyla yıldızlaştı. 8 lig maçında 12 puana ulaşan Adana Demirspor, 10'ncu sıraya yerleşti.

