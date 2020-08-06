Solkanat, Lefke’de olmayacak

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Lefke’de takıma başarılı bir sezon yaşatan deneyimli teknik direktör Mehmet Solkanat, yeni sezonda takımın başında olmayacak.

Başkan Adnan Doğruyol ile uyum sorunu nedeniyle göreve devam etmeyeceğini açıklayan Mehmet Solkanat, Lefke’ye yeni sezonda başarılar diledi.

Bu arada Lefke yönetiminin, Mehmet Solkanat’ın yerine Toygar Davulcu’yu gündemine aldığı öğrenildi.

Lefke’nin serbest transfer hakları bulunan 3 yıldızı Kasım, Aykut ve Yakup’un ise teklifleri değerlendireceği öğrenilirken, Cihangir’in 3 yıldızın transferi için girişime geçtiği bilgisi edinildi.

