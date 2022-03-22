Soğuk havayla yağmur değil, gol yağdı

Aksa Süper Lig’in 23. haftası hafta sonu oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, oldukça soğuk havalarda oynanan karşılaşmalarda adeta gol sağanağı oldu.Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz hafta almış olduğu Yenicami mağlubiyetinin etkisinden erken çıkarak sahasında konuk ettiği Türk Ocağı’nı mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.Liderin takipçisi Merit A. Yeşilova ise son haftaların çıkışta olan ekibi ve evinde kolay kolay kaybetmeyen Hamitköy’ü farklı mağlup ederek 2. Sıradaki yerini korudu. Hamitköy ise play-out hattı dışına çıkma umudunu başka haftaya bıraktı.Ligin 2. devresine iyi başlayan ancak aldığı mağlubiyetler sonrasında zirveden uzaklaşan Doğan Türk Birliği konuk ettiği ligin flaş ekibi Mesarya’yı mağlup ederek 5 hafta sonra galibiyete merhaba dedi. Üst sıralarda mücadele eden ayni puana sahip Gönyeli ile Lefke arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlanınca taraflar puanları paylaşarak sıralamadaki yerlerinden birer basamak geriye gittiler.Süper Lig’in ikinci devresinde yakaladıkları çıkışı devam ettiren takımlardan Yonpaş Dumlupınar konuk oldukları Lefkoşa ekibi Göçmenköy’ü mağlup ederek yerlerini korumasını bildiler. Göçmenköy ise gerilemeye devam ederek play-out hattına indi.Haftanın en dikkat çeken geri dönüşünü yapan K.Kaymaklı takımı oldu. Binatlı takımı karşısında 3-0 geriye düşmelerine karşı sahadan 4-3 galip ayrılarak inanılmaz bir geri dönüşe imza attılar.Son haftalarda yakaladıkları çıkışını sürdüren Cihangir takımı konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu mağlup ederek play-out hattı dışına çıkarken, Baf Ülkü Yurdu takımının play-out ligde kalma şansını iyice azalttı.Haftanın en gollü maçı ise Girne Halk Evi Yenicami arasında oynandı. Ev sahibinin öne geçtiği karşılaşmada Yenicami 7 gol atarak rakibini adeta yedi bitirdi.Süper Ligin 23. Haftasında 8 maçta toplam 38 gol atılarak uzun zamandan sonra bir gol rekoru kırılış oldu.Ligde gol krallığı yarışında lider olan Cihangir’den Mishali ikinci devredki ilk golünü atarak gol sayısını 15 yaparken takipçisi Mesarya futbolcusu Remzi haftayı boş geçerek 14 golde kaldı. Dumlupınar’ın golcü ismi Weston ise bu hafta bir gol atarak 13 gole ulaştı.İkinci devrede aldığı iyi sonuçlarla play-out hattı dışında kalma yolunda ilerleyen Hamitköy deplasmanından farklı galip ayrılan Merit. A. Yeşilova, hem rakibini hem de saha koşullarını mağlup etmeyi başararak haftanın takımı olmayı haketti.K.Kaymaklı takımının Binatlı karşısında ilk devreyi 3-0 geride kapatmasına izin vermeyen golü atarak geri dönüşün mimarı olan Mikail ikinci devrede de iyi bir oyun sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı.Binatlı karşısında geriye düşen takımını iyi toparlayarak ikinci devrede de yerinde müdahalelerle 4-3’lük galibiyette önemli rol oynayan K.Kaymaklı teknik direktörü Derviş Kolcu haftanınteknik direktörü oldu.Haftanın zorlu mücadelelerinden biri olan Cihangir – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasında yerinde düdükleri ve skora etki edecek hatalar yapmayan Turgay Misk haftanın hakemi olduMuhittin (Cihangir), Hascan (Yenicami), Mikail (K.Kaymaklı), Eray (Y.Dumlupınar)Kemal(M.Yeşilova), Ahmet Sönmez (DTB), Mehmet Gürbıyık(Y.Dumlupınar), Emre (MTG), Taner (Cihangir) Mustafa Salk (M. Yeşilova), Hascan(Yenicami), Muhittin(Cihangir), Tuğrul (K.Kaymaklı), Pote (MTG), Weston(Y. Dumlupınar)Aksa Süper Lig 23. Hafta sonuçları:Girne H.Evi-Yenicami: 1 – 7Hamitköy-MeritA.Yeşilova: 1 – 4Gönyeli-Lefke. 1 – 1MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 2 – 0Binatlı-K.Kaymaklı: 3 – 4Cihangir-Baf Ü.Yurdu : 4 – 2Doğan T.Birliği-Mesarya:2 – 0Göçmenköy-Y.Dumlupınar: 2 – 4Mağusa T. Gücü – Girne H. EviK.Kaymaklı – Doğan T. BirliğiBaf Ülkü Yurdu – HamitköyMerit A. Yeşilova – GöçmenköyYenicami – BinatlıTürk Ocağı – Y. DumlupınarLefke – CihangirMesarya – Gönyeli