Skorboartta Maraş fotosu

Güney Kıbrıs Birinci Ligde oynanan Mağusa derbisinde, Anorthosis ile NEA Salamina karşılaştılar.
AntonisPapadopoulos Stadyumunda oynanan maçı Anorthosis 2 - 0 kazandı. Maraş'ın 2 takımı olan Anorthosis ile NEA Salamina arasında oynanan maçta, AntonisPapadopoulos Stadyumunun skorboarduna ise Kapalı Maraş'ın fotoğrafı kondu. Takımların logoları, maç süresi ve maçın skoru Maraş resmi fonunda yansıtıldı.
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