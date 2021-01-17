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Skorboartta Maraş fotosu

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Skorboartta Maraş fotosu
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Güney Kıbrıs Birinci Ligde oynanan Mağusa derbisinde, Anorthosis ile NEA Salamina karşılaştılar.
AntonisPapadopoulos Stadyumunda oynanan maçı Anorthosis 2 - 0 kazandı. Maraş'ın 2 takımı olan Anorthosis ile NEA Salamina arasında oynanan maçta, AntonisPapadopoulos Stadyumunun skorboarduna ise Kapalı Maraş'ın fotoğrafı kondu. Takımların logoları, maç süresi ve maçın skoru Maraş resmi fonunda yansıtıldı.

 
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