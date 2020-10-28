Sivri’nin takımı mağlup

Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta 7. Hafta maçında Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, lider ManisasporFK’yı konuk etti. Ahmet Sivri maçın 21. Dakikasında oyuna girip, 90 dakika sonuna kadar oyunda kaldı.
TCDD Ankara DemirsporStadı’ndaoynanankarşılaşmayaetkilibaşlayanManisaekibi, ilk yarıdayakaladığıgolfırsatlarındanyararlanamadı. İlk yarının son dakikalarındaAhmetKesimikinci sarı kartıgörerekkırmızıkartlaoyundışındakaldı.
İkinciyarıda 10 kişioynamasınarağmenoyunüstünlüğünübırakmayanManisa, 65’inci dakikadaZahit’ingolüyle 1-0 önegeçti. Maçınhakemi 90’ıncı dakikadaevsahibitakımlehinepenaltıkararıverdi. Okan’Inkullandığıpenaltıatışınıkaleci Yusuf Balcıoğlu kurtarinca maç 0-1 sona erdi.
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