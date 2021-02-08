Sivri’nin sivri dili

Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor forması giyen Ahmet Sivri, takımının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Ankara Demirspor’un ikinci devrede yakaladığı çıkışta önemli rolü bulunan Ahmet Sivri, ilk 3 maçta alınan 3 galibiyete büyük katkı yaptı. Şu ana kadar 6 gole imza atan Ahmet Sivri, kritik pozisyonlarda dilini çıkararak pozisyonlara konsantre oluyor.

NBA’in eski efsanelerinden Micheal Jordan gibi dilini dışarı çıkararak konsantre olan Ahmet Sivri, bu anlarda attığı isabetli şutlar ve kıvrak çalımları ile rakiplerine zor anlar yaşatıyor.



