banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
1 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
6 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
622 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
399 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Sivri’nin sivri dili

banner476

Sivri’nin sivri dili
banner601
Türkiye İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Ankara Demirspor forması giyen Ahmet Sivri, takımının önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Ankara Demirspor’un ikinci devrede yakaladığı çıkışta önemli rolü bulunan Ahmet Sivri, ilk 3 maçta alınan 3 galibiyete büyük katkı yaptı. Şu ana kadar 6 gole imza atan Ahmet Sivri, kritik pozisyonlarda dilini çıkararak pozisyonlara konsantre oluyor.
NBA’in eski efsanelerinden Micheal Jordan gibi dilini dışarı çıkararak konsantre olan Ahmet Sivri, bu anlarda attığı isabetli şutlar ve kıvrak çalımları ile rakiplerine zor anlar yaşatıyor.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.