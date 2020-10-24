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Sivri’nin maçı koronaya takıldı

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Sivri’nin maçı koronaya takıldı
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’un maçı korona virüs nedeniyle ertelendi.
Ankara Demirspor ile Sarıyer Futbol Kulübü arasında oynanması gereken karşılaşma, Ankara Demirspor’un rakibi Sarıyer Futbol Kulübünde Covid-19 testleri sonucu pozitif vakaya rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Bu arada Ankara Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda Mamak FK ile karşılaşacak.Maçlar 3,4,5 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
 
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