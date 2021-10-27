Sivrili Demirspor turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, turu geçti.
TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan maça Ahmet Sivri ilk 11’de başlarken, maç uzatmaya gitti. Ankara Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle Yomraspor’u 2 – 1 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
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