Sivrili Demirspor, lideri çelmeledi

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Misli.com Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’un ikinci devredeki çıkışı devam ediyor.

Ankara Demirspor, lider Manisa BBSK ile deplasmanda oynadığı maçtan 1 – 1 beraberlikle ayrılarak 7. maçından da mağlup olmadan ayrıldı. İlk devrede İlker ile 1 – 0 öne geçen Ankara Demirspor, galibiyeti koruyamamasına rağmen liderden puan çıkarmayı başardı.

Play off hedefindeki Ankara Demirspor’da sakatlık sonrasında eski formunu henüz yakalayamayan Ahmet Sivri, 73. dakikada oyun girdi.

