banner583
banner590
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
44 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
54 0
 
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
11 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
24 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
146 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
25 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
28 0
banner529
banner570

Sivrili Demirspor, lideri çelmeledi

banner476

Sivrili Demirspor, lideri çelmeledi
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Misli.com Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’un ikinci devredeki çıkışı devam ediyor.
Ankara Demirspor, lider Manisa BBSK ile deplasmanda oynadığı maçtan 1 – 1 beraberlikle ayrılarak 7. maçından da mağlup olmadan ayrıldı. İlk devrede İlker ile 1 – 0 öne geçen Ankara Demirspor, galibiyeti koruyamamasına rağmen liderden puan çıkarmayı başardı.
Play off hedefindeki Ankara Demirspor’da sakatlık sonrasında eski formunu henüz yakalayamayan Ahmet Sivri, 73. dakikada oyun girdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.