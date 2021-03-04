Sivrili Demirspor, lideri çelmeledi

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Misli.com Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’un ikinci devredeki çıkışı devam ediyor.
Ankara Demirspor, lider Manisa BBSK ile deplasmanda oynadığı maçtan 1 – 1 beraberlikle ayrılarak 7. maçından da mağlup olmadan ayrıldı. İlk devrede İlker ile 1 – 0 öne geçen Ankara Demirspor, galibiyeti koruyamamasına rağmen liderden puan çıkarmayı başardı.
Play off hedefindeki Ankara Demirspor’da sakatlık sonrasında eski formunu henüz yakalayamayan Ahmet Sivri, 73. dakikada oyun girdi.
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