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Sivrili, Demirspor galip

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Sivrili, Demirspor galip
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor’udeplasmanda mağlup ertti.
Devrek Şehir Stadı'nda oynanan mücadele Ankara Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.KarşılaşmasındaAnkara Demirspor'un gollerini Süleyman Güneş ve Mustafa Kayabaşıattı. Ahmet Sivri maçın 62. Dakikasında Süleyman’ın yerine oyuna girerek yaklaşık 30 dakikada oyunda kaldı.
 
 
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