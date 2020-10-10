Sivrili, Demirspor galip

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor’udeplasmanda mağlup ertti.

Devrek Şehir Stadı'nda oynanan mücadele Ankara Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.KarşılaşmasındaAnkara Demirspor'un gollerini Süleyman Güneş ve Mustafa Kayabaşıattı. Ahmet Sivri maçın 62. Dakikasında Süleyman’ın yerine oyuna girerek yaklaşık 30 dakikada oyunda kaldı.



