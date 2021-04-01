Sivri’li, Demirspor fark attı

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, misli.com Türkiye İkinci Liginde Niğde Anadolu kulübünü 3-0 mağlup etti.
Play off iddiasını sürdüren Ankara Demirspor, Serdar Eylik, Kamil İçer ve Ahmet Devret’in golleriyle rakibini mağlup ederken, Ahmet Sivri ikinci devrenin 73. dakikasında oyuna girdi. Ankara Demirspor aldığı 3 puanla 52 puana yükselip, 5. sıraya yerleşti.
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, misli.com Türkiye İkinci Liginde Niğde Anadolu kulübünü 3-0 mağlup etti.