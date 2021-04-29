Sivrili, Demirspor doludizgin

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, Türkiye misliçcom İkinci Ligindeki çıkışını sürdürüyor.
Ankara Demirspor, kendi evinde Kahramanmaraşspor’u da 1 – 0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Ahmet Sivri’nin ilk 11’de yer alarak 90 dakika sahada kaldığı maçı kazanan Ankara Demirspor, 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Ankara Demirspor, aldığı galibiyetle play off şansını artırdı.
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