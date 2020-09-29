Sivri, Hacettepe’ye bileniyor

Türkiye İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor forması giyen futbolcumuz Ahmet Sivri, yeni takımına alışmaya çalışıyor.
İlk 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Ankara Demirspor’da Ahmet Sivri, fazla sure alamamıştı. Takım halinde hırslı bir şekilde Hacettepe maçına hazırlanan Ankara Demirspor futbolcuları maçı kazanmayı hedefliyor.
Ankara derbisinde karşılaşacakları Hacettepe’ye bilenen Ankara Demirspor futbolcuları arasında Ahmet Sivri hırsıyla ön plana çıkıyor.
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