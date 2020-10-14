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Sivri, Demirspor’a puanı getirdi

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Sivri, Demirspor’a puanı getirdi
Türkiye İkinci Lig Beyaz Grupta TCDD Ankara Demirspor Stadında oynanan maçta Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor ile Ökkeş Bektaş’ın formasını giydiği Gümüşhanespor, 2-2 berabere kaldılar.
Ökkeş Bektaş’ın kadroya alınmadığı maçın 55. Dakikasında skor 1-2 iken ilk golü atan Serdar Eylik’in yerine 55’te oyuna giren Ahmet Sivri'nin attığı golle Ankara Demirspor karşılaşmasında 2-2 beraberliği yakalayıp 1 puanla sahadan ayrıldı.
 
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