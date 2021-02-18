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Sivri, Bektaş’ı üzdü

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Sivri, Bektaş’ı üzdü
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Türkiye misli.com İkinci Lig takımlarından Ankara Demirspor’da forma giyen Ahmet Sivri ile Gümüşhanespor’da forma giyen Ökkeş Bektaş, dün rakip oldular.
Karşılaşmadan önce kar altında bulunan GümüşhaneYenişehir Stadyumu'nun zemin temizliği yapıldıktan sonra oynanan Gümüşhanespor – Ankara Demirspor maçını Ankara Demirspor son saniyede bulduğu golle 3 – 2 kazandı.
Lig sonuncusu rakibini mağlup eden Ankara Demirspor, ikinci devrede oynadığı maçı da kazanarak 40 puanla 4. sıraya yükseldi.
Gümüşhanespor – Ankara Demirspor maçında temsilcilerimiz ise forma giymedi. Sakatlığı devam eden Ahmet Sivri riske edilmezken, Ökkeş de kadroya alınmadı.
 
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