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Sivri attı, Demirspor kazandı

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Sivri attı, Demirspor kazandı
Türkiye İkinci Lig Beyaz Grupta, Çorum Şehir Stadında Çorum Spor’a konuk olan Ahmet Sivri’nin takımı Ankara Demirspor maçı kazandı.
Temsilcimiz Ahmet Sivri, ilk 11’de forma giydiği maçta takımının üçüncü ve son golünü attı. Ahmet Sivri maçın 37. Dakikasında kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.
Maçtan sonra soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Ankara Demirspor futbolcuları galibiyet selfisi çekerlerken, Ahmet Sivri’nin gururu da yüzüne yansıdı.
 
 
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