Sivasspor’dan orta sahaya takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Samuel Moutoussamy ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Süper Lig'de Sivasspor, orta sahasını Samuel Moutoussamy ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada son olarak Nantes forması giyen Samuel Moutoussamy ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi Transfer çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor’umuz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen Moutoussamy, Başkanımız Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Net Global Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

SAMUEL MOUTOUSSAMY KİMDİR?

Futbol kariyerine ACBB'nin altyapısında başlayan Samuel Moutoussamy, sonrasında Montrouge, Lyon ve Nantes'ın altyapısında forma giydi.

Fortuna Sittard'da 1 sezon kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezonu Nantes'ta tamamladı.

Kariyerinde 215 maça çıkan tecrübeli orta saha, 7 gol ve 7 asist kaydetti.

