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Sivasspor’dan Avrupa Ligi’nde ilk galibiyet

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Sivasspor’dan Avrupa Ligi’nde ilk galibiyet
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Karabağ'ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'un golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ile 88. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi. 
Kıırmızı-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine imza atmış oldu.
 
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