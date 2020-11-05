Sivasspor’dan Avrupa Ligi’nde ilk galibiyet

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Karabağ'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'un golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ile 88. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Kıırmızı-beyazlılar bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetine imza atmış oldu.

