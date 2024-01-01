banner913
banner932
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
Merit Royal Diamond yeni yılı Kenan Doğulu ile karşıladı
21 0
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
Fenerbahçe ve Galatasaray’a ülkeye dönüşlerinde coşkulu karşılama
21 0
 
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
İntergaz’dan sağlığa anlamlı katkı
18 0
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
Avcı: “Aleyhimde yapılan asılsız haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak”
28 0
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
Tuğlu, bölge okullarını ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerin yeni yılını kutladı
18 0
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
“Yüksek onurla mezun olacaktı”
39 0
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
NorthernLand Group’tan bir örnek hareket daha
41 0
banner996
banner985

Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi

banner989

Sivasspor Kulübü Servet Çetin’in istifasının ardından teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştıklarını duyurdu

banner974
Sivasspor’da Bülent Uygun dönemi
banner971
Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor teknik direktörlük görevine Bülent Uygun’u getirdi.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı. Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.