Sivasspor lige döndü

Süper Lig'de 26. haftasında Sivasspor ile Ankaragücü karşılaştı.
Mücadele 2-0 Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi.
Maçta gol; 23. dakikada Cofie ve 77. dakikada Saiz'ın penaltısından geldi.
Dakika 31'de Saiz'in bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 25 puanda kaldı.
Süper Lig'de 27. haftada Sivasspor, BAY geçecek. MKE Ankaragücü ise 27. haftada, Başakşehir'e konuk olacak.
RIZA ÇALIMBAY'IN REKOR GÜNÜ
Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Süper Lig rekorunu kırdı.
Ankaragücü maçıyla birlikte Rıza Çalımbay, 622 maçla Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör unvanını elde etti. Listede Samet Aybaba 621 maçla ikinci, Şenol Güneş ise 593 maçla üçüncü sırada yer alıyor.
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