Sivasspor çıkışta

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu

Süper Lig'de 14. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma anlarında Gradel'in golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İkinci yarının 71. dakikasında Hakan Arslan ile durumu 2-0'a getiren Sivasspor mücadelenin 86. dakikasında durumu 3-0'a getirdi maçın son anlarında atağa kalkan Gençlerbirliği 90+2. dakikada Arda Kızıldağ ile farkı ikiye düşürdü. Maçta başka gol olmayınca Sivasspor karşılaşmayı kazanan taraf oldu.

Bu maçın ardından Sivasspor kazandığı üç puan ile ligde 17 puanla 12. sırada yer alırken Gençlerbirliği 12 puan ile 18. sırada yer aldı.

