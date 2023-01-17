Sivasspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, çeyrek finale yükseldi

Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynandı.

19. dakikada gelişen Sivasspor atağında, ceza sahası içindeki N'Jie'nin şutunda top, defanstan döndü. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Ahmed Musa'nın sert şutunda rakip oyunculardan seken top, kornere çıktı.

32. dakikada topla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Hüseyin Arslan'da kaldı.

38. dakikada Sivasspor öne geçti. Karacabey Belediyesporlu futbolcuların paslaşmasında araya giren N'Jie, topa sahip oldu ve meşin yuvarlağı Charisis'le buluşturdu. Charisis'in ortasında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

55. dakikada rakip alanda topa sahip olan N'Jie'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Musa'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Sivasspor'daN'Jie'nin ortasında Hakan Arslan topa kafayı vurdu. Kaleci Hüseyin Arslan'dan dönen topu tamamlayan Hakan Arslan, skoru 2-0'a getirdi.

84. dakikada Sivasspor, üçüncü golünü buldu. Orta sahada topu alan Ulvestad'ın ara pasında rakip kale önünde kaleci Hüseyin Arslan ile karşı karşıya kalan N'Jie'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

Mücadele, 3-0 sona erdi.

Bu skorla Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

