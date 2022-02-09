Sivasspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı

2’nci dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

24’üncü dakikada Lokman Gör’ünKayode’ye yaptığı sert hareket sonrası mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Lokman Gör’ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

34’üncü dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor’da topun başına geçen Levent Ayçiçek, takımına beraberliği getirdi. Levent , kalecinin sağından topu üst köşeye gönderdi: 1-1.

45+3'üncü dakikada Sivasspor’da ceza alanı içinde topla buluşan Gradel’in vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-2.

54’üncü dakikada Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Levent’in vuruşu kaleciden sekerek Landel’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu ağlarla buluştu: 2-2.

79’uncu dakikada Koray’ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

85’inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Gradel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-4.

Demir Grup Sivasspor, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

