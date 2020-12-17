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Sivasspor 90+2'de turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Demir Grup Sivasspor, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'u 1-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi

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Sivasspor 90+2'de turladı
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Fajr, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 59 Kayode), Felix (Dk. 59 Hakan Arslan), Ziya Erdal (Dk. 46 Gradel), Ninga (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Kone
Giresunspor: Göktan Cörüt, Kerem Kalafat, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz, İshak Doğan (Dk. 87 Arda Kılıç), Uzodimma (Dk. 62 Hayrullah Bilazer), Tavares, Muhammed Ertürk, Madinda (Dk. 62 Erol Can Akdağ), Traore, Yasin Ozan
Gol: Dk. 90+2 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
 
90+2. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Kone, topu müsait durumdaki Kayode'ye aktardı. Bu futbolcunun, ceza sahasına hafif sağdan çaprazdan girdiği gibi yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
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