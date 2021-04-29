Sivasspor 3 puanı tek golle aldı

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 88. dakikada Felix'le bulduğu golle 1-0 kazandı

Süper Lig'in 38. haftasında Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Alper Ulusoy yönettiği karşılaşmada 3 puana ulaşan takım, 88. dakikada MaxGradel'inasistindeFelix ile bulduğu golle ev sahibi Sivasspor oldu.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Sivasspor, 55 puanla 7. sırada konumlanırken; 40 puanı bulunan konuk Yeni Malatyaspor ise averajla 14. sırada yer aldı.

