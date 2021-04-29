banner583
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
156 0
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
16 0
 
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
522 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
78 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
18 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
49 0
banner529
banner570

Sivasspor 3 puanı tek golle aldı

banner476

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 88. dakikada Felix'le bulduğu golle 1-0 kazandı

Sivasspor 3 puanı tek golle aldı
Süper Lig'in 38. haftasında Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Demir Grup Sivasspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve hakem Alper Ulusoy yönettiği karşılaşmada 3 puana ulaşan takım, 88. dakikada MaxGradel'inasistindeFelix ile bulduğu golle ev sahibi Sivasspor oldu.
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Sivasspor, 55 puanla 7. sırada konumlanırken; 40 puanı bulunan konuk Yeni Malatyaspor ise averajla 14. sırada yer aldı. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.