Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Net Global Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, 43 ve 73. dakikalarda Manaj ve 79. dakikada Camara'nın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Hatayspor'un gollerini ise 45+2'de Rivas ve 61. dakikada Calvo kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 11'e çıkardı. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

