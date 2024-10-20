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Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

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Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı
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Net Global Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, 43 ve 73. dakikalarda Manaj ve 79. dakikada Camara'nın golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Hatayspor'un gollerini ise 45+2'de Rivas ve 61. dakikada Calvo kaydetti.
Ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 11'e çıkardı. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
 
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