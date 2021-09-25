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Sivas'tan Karagümrük'e "farklı" tarife

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Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

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Sivas'tan Karagümrük'e "farklı" tarife

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivas ekibi sevindi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Olarenwaju Kayode, Dimitrios Goutas, Jorge Felix ile Max Gradel kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor ligde puanını 9'a yükseltirken, konuk ekip Fatih Karagümrük 11 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor, ilk dakikada Olarenwaju Kayode ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 

Kırmızı-beyazlılar, 50'de Dimitrios Goutas'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Bu golden 6 dakika sonra Jorge Felix, Sivasspor adına skoru 3-0'a getirdi.

Max Gradel ile 71'de bir gol daha bulan Sivas temsilcisi, Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

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