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Sivas'tan beraberlik çıktı

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Süper Lig'in 28. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında AtakaşHatayspor ile 1-1 berabere kaldı

Sivas'tan beraberlik çıktı
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Abdullah Bora Özkara, İsmail Şencan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 90 ArounaKone), Claudemir (Dk. 62 Ziya Erdal), Gradel, Fajr, Hakan Arslan, Yatabare (Dk. 79 Kayode)
AtakaşHatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 76 YoussoufKone), Sackey (Dk. 46 Muhammed Mert), Aabid, Ribeiro, Akintola, Selim Ilgaz (Dk. 4 Boupendza), Diouf (Dk. 76 Kamara)
Goller: Dk. 54 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diouf (AtakaşHatayspor)
 
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında AtakaşHatayspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Sivasspor'un golü 54. dakikada Yatabare'den gelirken, Hatayspor'un golünü 59. dakikada Diouf kaydetti.
Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Sivasspor 33, iki maç sonra sahadan beraberlikle ayrılan Hatayspor ise 46 puana yükseldi.
 
 
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