Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve zirve yolunda yara aldı

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Her iki ekip de girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya çıkardı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise puanını 41'e yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.