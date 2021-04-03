banner583
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
17 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
179 0
 
16 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
28 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
40 0
32 0
banner529
banner570

Sivas'ta gol sesi çıkmadı

banner476

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve zirve yolunda yara aldı

banner624
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
banner630

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Her iki ekip de girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya çıkardı. Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise puanını 41'e yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

13. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içindeki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü.

25. dakikada Marlon'un sol kanattan ön direğe ortasında savunmadan dönen top ceza alanı dışında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nwakaeme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Marlon'un ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

51. dakikada Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

58. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.