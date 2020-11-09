Sipahi’nin futbolcu ordusu

BTM İkinci Lig kulüplerinden Sipahi TSK’da futbol antrenmanları ara vermeden devam ediyor.
Büyük katılımla gerçekleşen antrenmanlar Yeni Erenköy Sahasında yapılıyor. Göksal Hacıhasanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun alt yapıya verdiği önem sonrasında kurulan Sipahi U12 ve U17 Takımları ile birlikte Sipahi A Takım futbolcuları da antrenmanlarını sürdürüyor.
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