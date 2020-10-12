Sipahi U17 Takımı, antrenmanlara başladı

Sipahi Spor Kulübü, 42 yıl aradan sonra 2020 sezonunda BTM İkinci Ligine katıldıktan sonra başarılı bir sezonu geride bıraktı.
Futbolda alt yapıda başlattığı girişimleri A Takım kurarak geliştiren Sipahi, tesis alt yapısına yatırıma başlarken, futbol alt yapısını da geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sipahi U17 Takımı, antrenmanların yasaklanması sürecinin sona ermesi ve Spor Dairesi ile Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin antrenman izni vermesi ile antrenmanlarına yeniden başladı.
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