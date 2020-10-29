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Sipahi gençliği çalışıyor

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Sipahi gençliği çalışıyor
Karpaz bölgesinde son yıllarda gösterdiği atılımla dikkat çeken Sipahi Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan Sipahi Akademi’de antrenmanlar devam ediyor.
Sipahi Spor Kulübü başkanı Göksal Hacıhasanoğlu, Sipahi Akademinin çalışmalarıile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sipahi Akademi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 2007,2008,2009, 2010 ve 2011 doğumlu çocuklarımız, disiplin içerisinde çalışıyorlar. Çocuklarını akademimize göndermek isteyen velilerimiz bize ulaşabilirler.
Kalite tesadüf değildir. Kulüp olarak deneyimli ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde çalışmalarımıza son hız devam ediyoruz. Karpaz gençliği emin ellerdedir.”
 
 
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