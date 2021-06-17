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Sinde Akın Spor’da vefa zamanı

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Sinde Akın Spor’da vefa zamanı
İnönü Akın Spor Kulübü 2007 yılından bu yana 14 yıldır faaliyet göstermezken,devreye giren İnönülü gençler Mehmet Çağakan ve Halil Kara yönetiminde Sinde Akın Spor Kulübü adı ile faaliyetlerine yeniden başladı.
Sinde Akın Spor Kulübüolarak faaliyetlerine devamedecek olan kulüp yönetimi, BTM İkinci Lige katılmaya hazırlanırken, oluşturduğu futbol alt yapı takımlarıyla faaliyetlerine başladı.
İnönü Akın Spor Kulübünü ziyaret ederek onları onore etmeye başlayan Sinde Akın Spor Kulübü yetkililerinin ziyaret ettiklerinden biri de kulübe 6 yıl başkanlık yapmış olan Bayram Ersalan oldu. Bayram Ersalan’a isminin yazılı olduğu kırmızı yeşilli kulüp forması hediye edildi.
 
 
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