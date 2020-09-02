Sinan imzaladı

K-PET Süper Ligin yeni ekiplerinden Mesarya’da transferler devam ederken, Gençler Birliği’nden transfer edilen Sinan Öğüt’e bugün resmi attırıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde kulüp eş başkanı Halil Topaloğlu ile yönetici Kaan Ertuğ da yer aldılar. Mesarya, Sinan’a karşılık Halil Türen’i bonservisli, Emre Aktaş’ı ise kiralık olarak Gençler Birliği’ne vermişti.

