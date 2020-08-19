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Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Sinan Gümüş Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş'ü transfer etti.

Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.

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