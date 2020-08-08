Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Bonservisi Serie A ekiplerinden Genoa’da bulunan ve geride kalan sezonun ikinci yarısını Fraport TAV Antalyaspor’da geçiren Sinan Gümüş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürecek.
26 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, transferi önümüzdeki günlerde resmen duyuracak.
Süper Lig’de daha önce Galatasaray'da da forma giyen Sinan, hücum hattının kanatlarında ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor.
Sinan Gümüş, Fraport TAV Antalyaspor’da 10 maçta 5 gol, 1 asist üretmişti.
Almanya doğumlu Sinan Gümüş, Türk pasaportu da bulunduğu için yabancı kontenjanını doldurmayacak.
FENERBAHÇE BARIŞ SUNGUR'U AÇIKLADI
Fenerbahçe, 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrafor Barış Sungur'u 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
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