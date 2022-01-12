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SFC’den bir destek de Karşıyaka’ya

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SFC’den bir destek de Karşıyaka’ya
AKSA 1.Lig'in güçlü ekiplerinden Karşıyaka Anamur Spor Kulübü'nün ismi değişiyor.
Ülke futbolundaki birçok kulübe isim sponsorluğu karşılığında katkı veren SFC Direktörü Rifat Berkel, Karşıyaka'ya da destek veriyor.
SFC Group Direktoru Rifat Berkel ve SFC Kulüpler Koordinatör'ü Birol Şofer, Karşıyaka Anamur Spor Kulübü ile protokol imzaladı.
Böylece yeşil beyazlılar, 2022-2023 Sezonunda "SFC Karşıyaka" ismiyle mücadele edecek.
 
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