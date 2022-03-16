SFC İskele Trabzonspor’da Karşılı devri

İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta, Birinci Lige çıkma mücadelesi veren SFC 1461 İskele Trabzonspor’da yeni teknik adam belli oldu.

Tolga Derviş Güçsoy ile yolların ayrılmasından sonra takımın yeni teknik adamı deneyimli antrenör Mehmet Karşılı oldu. Sezona Yenierenköy’de başlayan Mehmet Karşılı daha sonra bu takımdan ayrılmıştı.

SFC 1461 İskele Trabzonspor’u hedefine taşımaya çalışacak olan Mehmet Karşılı, kulübün sponsoru SFC Group direktörü Rifat Berkel, kulüp başkanı Tayfun Köksal ve direktör Birol Şofer ile anlaşarak takımın başına geçti.

SFC 1461 İskele Trabzonspor, Mehmet Karşılı yönetiminde ilk maçını Pazar günü saat 14:00’te birebir rakibi Mehmetçik ile Cumhuriyet Stadında oynayacak.

