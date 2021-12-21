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SFC İskele Trabzon ilk haftanın lideri

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SFC İskele Trabzon ilk haftanın lideri
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İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmız ve Beyaz Gruplarda hafta sonu oynanan maçlarla 2021-2022 futbol sezonu başladı.
İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligde hafta sonu oynanan maçlar sonunda Kırmızı Grupta SFC 1461 İskele Trabzonspor, ilk haftayı lider tamamladı.
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmız Grupta toplu sonuçlar şöyle:
SFC 1461 İskele Trabzon-Serdarlı 3-0
Geçitkale-Demirerler Cons. Demirhan 2-2
Mehmetçik-Vadili 2-2
Türkmenköy-Yeni Erenköy 2-3
Gülgün Süt Düzova-Akova Vuda 1-2
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. SFC 1461 İskele Trabzon 1 1 0 0 3 0 3 3
2. Yenierenköy TSK 1 1 0 0 3 2 1 3
3. Akova Vuda TÇB 1 1 0 0 2 1 1 3
4. Demirerler Cons. Demirhan SK 1 0 1 0 2 2 0 1
5. Geçitkale GSK 1 0 1 0 2 2 0 1
6. Mehmetçik TÇBSK 1 0 1 0 2 2 0 1
7. Vadili TÇBSK 1 0 1 0 2 2 0 1
8. Türkmenköy ASK 1 0 0 1 2 3 -1 0
9. Gülgün Süt Düzova GSK 1 0 0 1 1 2 -1 0
10. Serdarlı GB 1 0 0 1 0 3 -3 0
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