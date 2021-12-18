SFC Dörtyol, golcüleriyle lider

SFC Dörtyol, İncirli’yi deplasmanda golcüleri Berkant ve Ayberk’in golleriyle farklı mağlup ederek liderliğe yükseldi. Düşüşü süren İncirli, mağlubiyetlerine yenisini ekledi

Stadyum: İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Sabriye Atikoğlu

İncirli: Çayan, SalihOduncuoğlu, AhmetArıtaş, Sami, Halit, Volkan, Hicabi (70.Dk Altay), Bekir (73.Dk AhmetFaik), Hikmet, Hakan (79.Dk Abdullah), Nahit

SFC Dörtyol: Çağatay, Selkan, EmreAktaş (76.Dk Sergen) (83.Dk Ahmet Can), Rıdvan (72.Dk Uğur), Berkant, Ayberk, Ömer (76.Dk Murat), AhmetGürlü, Olgun, Mustafa Arslan, Berat

Goller: 9.Dk ve 66.Dk (P)Berkant, 65.Dk Ayberk (SFC Dörtyol)



AKSA Birinci Ligde şampiyonluk mücadelesi veren SFC Dörtyol, alt sıralarda yer alan komşusu İncirli’yi deplasmanda golcüleri Berkant ve Ayberk’in golleriyle farklı mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Güçlü rakibine direnemeyen ve düşüşü süren İncirli, mağlubiyetlerine yenisini eklerken, galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

SFC DörtyolmaçahızlıbaşlarkenBerkanttakımınıönegeçirip ilk devreninskorunubelirledi. 0 – 1

İkincidevreyekontrollübaşlayan SFC Dörtyol, 1 dakikaiçerisinde 65’te Ayberkve 66’da penaltıdanBerkant’ıngolleriyleskoru 3 – 0 yaptı. Kalandakikalarda 3 – 0’lık skorukoruyan SFC Dörtyol, 29 puanayükselirken, İncirli 12 puandakaldı.

