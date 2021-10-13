SFC Boğaziçi’nde hedef 2023

BTM Ligi ekiplerinden Boğaziçi Spor Kulübü’nde geçen hafta yüksek katılımla yapılan Genel Kurul sonucunda onay alan SFC şirketi ile sponsorluk sözleşmesi dün akşam imzalanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeye imza koyan SFC Direktörü Rifat Berkel ve SFC Boğaziçi Spor Kulübü Başkanı Serkan Tekin ortaklaşa yapmış oldukları açıklamada kulübün hedefinin 2023 olduğu bu birlikteliği uzun süre devam ettirmeyi temenni ettiler. Kulüp Başkanı Tekin Boğaziçi köyü olarak bu anlaşmadan dolayı çok büyük onur duyduklarını ve heyecanlarının bir o kadar daha arttığını belirtti.

SFC Direktörü Rifat Berkel ise KKTC liglerinde ilk olan bu olayın özelde Boğaziçi köyüne genel de ise Futbol camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Daha sonra Teknik heyet olarak Kayhan Bulut, Ertan Bulut ve Mürsel Altuntaş ile oturup anlaşan yönetim ayrıca Spor Komitesi Sorumlusu olarak İbrahim Tüysüz'ü Genel Koordinatör olarak da futbol camiasının yakından tanıdığı Larnaka Gençler Birliği ile özdeşleşmiş Birol Şöfer'i göreve getirdi.

